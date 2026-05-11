Hantavirus passeggero Usa della nave positivo ma asintomatico | si aggrava una francese decine in quarantena

Un passeggero statunitense della nave da crociera MV Hondius è risultato positivo all'Hantavirus pur rimanendo asintomatico. Nel frattempo, una passeggera francese ha sviluppato sintomi più gravi. Decine di persone sono state poste in quarantena a bordo, mentre le autorità monitorano la situazione. Il focolaio a bordo della nave ha portato all'attuazione di misure di sicurezza e di controllo sanitario.

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Sulla nave MV Hondius c’erano anche 17 passeggeri statunitensi. Uno di essi è risultato positivo all’Hantavirus, anche se asintomatico. Per questo motivo, insieme ai suoi connazionali, verrà trasportato presso il Centro medico dell’Università del Nebraska dotato di una struttura specializzata già in uso per il contenimento del Covid-19. Nel frattempo sono peggiorate le condizioni di salute di una paziente francese, mentre arrivano notizie di altre decine di persone contagiate. I primi numeri dopo gli sbarchi dalla nave Hondius I rimpatri sono cominciati, e già arrivano le prime stime dopo gli sbarchi dalla nave Hondius attraccata a Tenerife la sera di domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Hantavirus, passeggero Usa della nave positivo ma asintomatico: si aggrava una francese, decine in quarantena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, positivo un passeggero Usa dopo la nave Hondius: come si contrae il virusVuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Finisce l’odissea della nave Hondius Si conclude tra tensione sanitaria... Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorniIl Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da... Argomenti più discussi: Hantavirus, il passeggero Usa che è diventato medico di bordo; Hantavirus, contagi e rimpatri: la situazione, tutte le ultime news di oggi; Hantavirus sulla nave, un cittadino Usa positivo. Peggiora una donna francese. Il ministero: Il rischio resta basso - L'Unione Sarda.it; Hantavirus, un cittadino Usa positivo. #Hantavirus Uno dei 17 cittadini statunitensi, rimpatriati dalla nave da crociera #Hondius, è risultato leggermente positivo al virus Andes. Lo conferma il dipartimento della Salute USA che aggiunge: un altro passeggero presenta sintomi lievi. x.com Dato il periodo di incubazione dell'hantavirus, che può arrivare fino a sei settimane, è possibile che vengano segnalati ulteriori casi, afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità reddit