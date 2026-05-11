Hantavirus parla il capitano della nave da crociera Il messaggio dopo le accuse sugli errori | Sono state settimane difficili – Il video

Il capitano della nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus ha rilasciato un videomessaggio su Instagram. In questa prima dichiarazione pubblica, ha commentato le settimane che sono state particolarmente difficili dopo le accuse di errori nella gestione della situazione. La nave, appartenente alla compagnia Oceanwide Expeditions, si trova al centro di attenzione per le problematiche legate all’emergenza sanitaria.

Jan Dobrogowski, il capitano della Mv Hondius colpita da un focolaio di hantavirus, ha parlato per la prima volta in pubblico con un videomessaggio pubblicato sul profilo Instagram della compagnia Oceanwide Expeditions. Il comandante ha provato a difendere il suo operato, dopo le accuse di aver sottovalutato il rischio del virus e di aver comunicato in maniera intempestiva con autorità sanitarie e passeggeri: «Sono state due settimane particolarmente impegnative. In una situazione come questa, ogni immagine e ogni parola possono essere tolte dal contesto» e quindi essere fraintese, spiega il comandante. Dobrogowski ha poi elogiato la «pazienza, disciplina e gentilezza» dell’equipaggio della crociera, aggiungendo che «la perseveranza è una qualita che ci si aspetta, ma questa volta ho assistito a molto di più.🔗 Leggi su Open.online

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