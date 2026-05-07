Il capitano della nave da crociera ha annunciato che il primo decesso avvenuto a bordo è stato causato da cause naturali. L'ufficiale ha inoltre affermato che la persona deceduta non rappresentava un rischio di contagio, secondo il parere del medico di bordo. La notizia ha suscitato attenzione tra i passeggeri, che sono stati informati dell'accaduto durante un briefing. La vicenda riguarda un decesso avvenuto sulla nave Mv Hondius.

Il primo decesso a bordo della nave da crociera Mv Hondius fu presentato dal capitano come una morte per “cause naturali” e l’ufficiale rassicurò i passeggeri sostenendo che l’individuo che aveva perso la vita “non era contagioso”, secondo il parere del medico di bordo. “La nave è un luogo sicuro”, aveva aggiunto. Un video, filmato e postato sui propri social dallo YouTuber turco Ruhi Çenet, apre uno squarcio su una possibile iniziale sottovalutazione e minimizzazione di quanto stava avvenendo a bordo dell’imbarcazione, poi rivelatasi un focolaio di hantavirus con 8 contagi accertati e tre morti. Çenet era a bordo, registrò il tutto e ora ha diffuso il filmato sui social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cause naturali, non era contagioso”: così il capitano annunciò il primo morto per hantavirus sulla nave da crociera

Asi anunciaba el capitan del Hondius la muerte del primer contagiado por hantavirus

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la Repubblica. . "Uno dei nostri passeggeri è improvvisamente venuto a mancare. Per quanto tragico, riteniamo che sia avvenuto per cause naturali. Il medico mi ha detto che non era contagioso, quindi sotto questo aspetto la nave è sicura". Così, il 12 aprile s - facebook.com facebook

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