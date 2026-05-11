Hantavirus orrore sulla Hondius | com' è morto un agente della Guardia civil spagnola

Un agente della Guardia Civil è deceduto a causa di un'infezione da hantavirus, durante un'operazione sulla nave Hondius. La morte si è verificata in circostanze che stanno ora essere approfondite dalle autorità competenti. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le forze di sicurezza e le autorità sanitarie. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di rischi legati a malattie infettive in contesti di lavoro specifici.

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Una tragedia nel cuore di una vicenda molto difficile da gestire: un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni è morto domenica pomeriggio nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di Hantavirus. Lo si apprende da un messaggio su X del sindacato della Guardia Civil Jucil Nacional. "L'agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha sofferto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita", segnala il messaggio. "Un altro compagno che perde la vita in un atto di servizio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hantavirus, orrore sulla Hondius: com'è morto un agente della Guardia civil spagnola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di TenerifeA Tenerife continuano le operazioni di soccorso dei passeggeri della MV Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Hantavirus, le immagini aeree della Guardia Civil durante lo sbarco dei passeggeri dalla MV HondiusLe immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil mostrano le operazioni di sbarco dalla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo di Tenerife dopo... Argomenti più discussi: Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV Hondius; Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Il killer della crociera: cosa è l’Hantavirus; Hantavirus, la crociera sbarca alle Canarie: grave anche il medico di bordo. La caccia ai contatti dei passeggeri sbarcati dalla nave in anticipo (uno è in Svizzera). Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV Hondius x.com Hantavirus, scende dalla nave Mv Hondius e partecipa a un matrimonio con centinaia di persone. Non sapevo dell'epidemia reddit Hantavirus: finisce l'odissea, sbarcati i passeggeri della nave HondiusLa Hondius a Tenerife, al via i rimpatri. Un francese ha sintomi sul volo, isolato. La cronologia - Le foto - In Italia (ANSA) ... ansa.it