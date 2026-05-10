Hantavirus la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all' aeroporto di Tenerife

La Guardia Civil sta assistendo i passeggeri della nave da crociera MV Hondius all'aeroporto di Tenerife, dove si svolgono le operazioni di soccorso. La nave, attraccata nell'isola, è al centro di un caso di hantavirus, con un focolaio che ha coinvolto alcuni dei passeggeri e dell'equipaggio. Le autorità stanno coordinando le attività di assistenza e di trasferimento dei soggetti interessati.

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A Tenerife continuano le operazioni di soccorso dei passeggeri della MV Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Dopo lo sbarco nel porto di Granadilla, la Guardia Civil ha scortato le persone precedentemente a bordo all’aeroporto di Tenerife Sud. Nelle immagini aeree si vede la lunga fila di mezzi che percorre l’autostrada verso l’aeroporto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di Tenerife ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di Tenerife Notizie correlate Hantavirus, la Mv Hondius è arrivata a Tenerife: cosa succederà ora ai passeggeriLa nave da crociera Mv Hondius è arrivata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, per consentire l'evacuazione dei passeggeri e di parte... Hantavirus, la nave da crociera MV Hondius attraccherà a TenerifeLa nave da crociera MV Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato 9 maggio sull’isola di Tenerife (nel porto di Granadilla) e i...