Hantavirus le immagini aeree della Guardia Civil durante lo sbarco dei passeggeri dalla MV Hondius

Le immagini aeree della Guardia Civil ritraggono lo sbarco di passeggeri dalla nave da crociera MV Hondius, ormeggiata al largo di Tenerife. La nave è stata coinvolta in un caso di hantavirus, che ha portato all’intervento delle autorità. Le operazioni di sbarco si sono svolte in modo coordinato, con i passeggeri trasferiti in strutture di assistenza. La situazione ha attirato l’attenzione sul focolaio emerso a bordo della nave.

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Le immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil mostrano le operazioni di sbarco dalla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo di Tenerife dopo il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo. I passeggeri, dotati di dispositivi di protezione individuale, vengono trasferiti a terra con piccole imbarcazioni da trasporto sotto il controllo delle autorità sanitarie spagnole. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nessuna delle oltre 140 persone ancora presenti sulla nave mostra sintomi del virus. I primi a lasciare l’imbarcazione sono stati i cittadini spagnoli. Tutti i passeggeri vengono sottoposti a controlli medici prima dello sbarco definitivo e potranno lasciare l’isola solo dopo il via libera sanitario e l’organizzazione dei voli di evacuazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, le immagini aeree della Guardia Civil durante lo sbarco dei passeggeri dalla MV Hondius ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di TenerifeA Tenerife continuano le operazioni di soccorso dei passeggeri della MV Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Hantavirus, iniziato a Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave 'Hondius'Sono cominciate, dopo la valutazione sanitaria a bordo, le procedure a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri della nave MV Hondius, su cui è stato...