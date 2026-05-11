Hantavirus | nuovi contagi e muore un agente della Guardia Civil

Sono stati segnalati nuovi casi di infezione da hantavirus, mentre un agente di una forza di sicurezza è deceduto. Attualmente, quattro passeggeri italiani sono sotto sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ha deciso di emettere una circolare urgente per affrontare la situazione e adottare le misure necessarie. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

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? Domande chiave Come verranno gestiti i quattro passeggeri italiani sotto sorveglianza attiva?. Perché il Ministero della Salute deve emettere una circolare urgente?. Cosa accadrà ai contagiati trasportati nei compartimenti di contenimento biologico?. Come reagiranno le autorità italiane ai nuovi protocolli dell'Ecdc?.? In Breve Due americani positivi trasferiti in un centro specializzato di Omaha nel Nebraska.. Peggioramento clinico di una passeggera francese isolata in ospedale per malattie infettive.. Monitoraggio attivo per quattro passeggeri italiani rimpatriati senza sintomi rilevati.. Ministero della Salute italiano prepara circolare per uffici di frontiera basata su Ecdc.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus: nuovi contagi e muore un agente della Guardia Civil ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, orrore sulla Hondius: com'è morto un agente della Guardia civil spagnolaUna tragedia nel cuore di una vicenda molto difficile da gestire: un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni è morto domenica pomeriggio nel... Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di TenerifeA Tenerife continuano le operazioni di soccorso dei passeggeri della MV Hondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. Argomenti più discussi: Hantavirus, c'è davvero il rischio di una nuova pandemia? La risposta in Italia; Allarme Hantavirus sulla nave Hondius a Tenerife: mega operazione della Guardia Civil al porto di Granadilla; Nave con hantavirus verso Tenerife, cresce l’allarme tra i residenti; Hantavirus, la Guardia Civil scorta i passeggeri della MV HONDIUS all'aeroporto di Tenerife. Al largo delle coste di Tenerife è iniziata l’evacuazione dei passeggeri della MV Hondius, a bordo della quale è stato rilevato l'hantavirus x.com Tenerife, muore un agente della Guardia Civil durante operativo per hantavirus su nave MV HondiusL'agente, 62 anni, è morto per un infarto mentre partecipava al dispositivo di sicurezza per l'arrivo a Tenerife della nave da crociera colpita dall'hantavirus. View on euronews ... msn.com