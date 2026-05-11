L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso una lettera firmata dal direttore generale, che si presenta come un messaggio rivolto ai professionisti della salute pubblica. La comunicazione riguarda l’Hantavirus e fornisce aggiornamenti sul virus, senza specificare dettagli su casi recenti o misure adottate. La lettera si concentra sull’importanza di monitorare la diffusione e di mantenere alta l’attenzione sui possibili rischi sanitari legati all’infezione.

“Mi chiamo Tedros e sono il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile della salute pubblica globale. Non è mia consuetudine scrivere direttamente alla popolazione di una singola comunità, ma oggi ritengo che non solo sia opportuno, ma necessario. Voglio parlarvi direttamente, non tramite comunicati stampa o briefing tecnici, ma da essere umano a essere umano, perché ve lo meritate”, inizia il dottor Tedros. “So che siete preoccupati. So che quando sentite la parola ‘epidemia’ e vedete una nave dirigersi verso le vostre coste, riaffiorano ricordi che nessuno di noi ha ancora completamente superato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Hantavirus, l’Oms pubblica una lettera

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