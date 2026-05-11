Hantavirus l’Oms pubblica una lettera
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso una lettera firmata dal direttore generale, che si presenta come un messaggio rivolto ai professionisti della salute pubblica. La comunicazione riguarda l’Hantavirus e fornisce aggiornamenti sul virus, senza specificare dettagli su casi recenti o misure adottate. La lettera si concentra sull’importanza di monitorare la diffusione e di mantenere alta l’attenzione sui possibili rischi sanitari legati all’infezione.
“Mi chiamo Tedros e sono il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile della salute pubblica globale. Non è mia consuetudine scrivere direttamente alla popolazione di una singola comunità, ma oggi ritengo che non solo sia opportuno, ma necessario. Voglio parlarvi direttamente, non tramite comunicati stampa o briefing tecnici, ma da essere umano a essere umano, perché ve lo meritate”, inizia il dottor Tedros. “So che siete preoccupati. So che quando sentite la parola ‘epidemia’ e vedete una nave dirigersi verso le vostre coste, riaffiorano ricordi che nessuno di noi ha ancora completamente superato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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