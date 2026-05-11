Domenica 10 maggio, intorno alle 10:30, sono iniziati gli sbarchi dei primi passeggeri dalla nave Hondius, attraccata a Tenerife, in seguito alla scoperta di un focolaio di hantavirus a bordo. I passeggeri sono stati fatti scendere indossando camici, cuffie e mascherine, in conformità alle misure di sicurezza stabilite. L’operazione è stata coordinata dalle autorità sanitarie locali per gestire la situazione.

È cominciato domenica 10 maggio, attorno alle 10:30 (alle 9:30 ora locale) lo sbarco dei primi passeggeri della nave Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. La crociera ha attraccato a Tenerife e da lì, piano piano, sono stati fatti scendere i passeggeri. Il primo gruppo di evacuati era composto da 14 cittadini spagnoli: tutti sono scesi, come si vede dalle immagini, coperti dalla testa ai piedi, con camici, cuffie e mascherina. I passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un autobus, poi su un aereo militare per fare ritorno sulla penisola: il volo è atterrato alla base aerea di Torrejon de Ardoz, a Madrid e le persone sono state trasferite all’ospedale centrale della difesa Gomez Ulla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, le immagini dello sbarco a Tenerife: i primi passeggeri scendono dalla crociera con camice, cuffia e mascherina – Video

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