Hantavirus la nave da crociera Hondius a Tenerife Lo sbarco dei passeggeri e le quarantene | come come funzionerà l’evacuazione – La diretta

Al porto di Granadilla a Tenerife, tutto è pronto per concludere un episodio mai verificatosi prima nelle Isole Canarie. La nave da crociera Hondius ha fatto ritorno al porto e si sta procedendo con lo sbarco dei passeggeri. Sono state allestite le procedure per le quarantene e l’evacuazione, che coinvolgono le autorità locali e i servizi sanitari. La situazione si sta definendo in vista delle operazioni di gestione dei passeggeri e delle eventuali misure di sicurezza.

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Tutto pronto al porto industriale di Granadilla, nel versante sud orientale di Tenerife, per la conclusione di una vicenda che le Canarie non avevano mai affrontato prima. La Mv Hondius, la nave da crociera olandese al centro del focolaio di Hantavirus che ha provocato tre vittime fra i 151 a bordo (passeggeri ed equipaggio di 23 nazionalità diverse, con un cadavere ancora trattenuto sull’imbarcazione), ha raggiunto le acque dell’isola scortata da una motovedetta della Guardia Civil. La nave getterà l’ancora poco fuori dal porto prima di ripartire verso i Paesi Bassi, dove sarà sanificata. A guidare il dispositivo c’è il governo di Madrid in coordinamento con l’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo che l’amministrazione locale aveva tentato di bloccare l’attracco per tutelare la popolazione.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, domani a Tenerife lo sbarco della nave Mv Hondius: dall'esercito ai cinque aerei per l'evacuazione, come avverràTutto pronto a Tenerife per l'arrivo della nave crociera antartica Mv Hondius, che domani mattina sarà al largo del porto di Granadilla per lo sbarco... Hantavirus, la nave da crociera MV Hondius attraccherà a TenerifeLa nave da crociera MV Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato 9 maggio sull’isola di Tenerife (nel porto di Granadilla) e i...