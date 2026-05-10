Hantavirus iniziato a Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave ' Hondius'

A Tenerife sono iniziate le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave MV Hondius, dopo che a bordo è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. La valutazione sanitaria condotta durante la navigazione ha portato all’attivazione delle procedure di sbarco, che coinvolgono le autorità locali e i servizi sanitari. La nave aveva raggiunto l’isola dopo essere stata sottoposta a controlli medici e di sicurezza.

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