Hantavirus | l’ASP Basilicata e l’approccio One Health contro il virus

L'Azienda Sanitaria Provinciale della Basilicata ha avviato iniziative di prevenzione contro l’Hantavirus, un virus trasmesso principalmente dai roditori. L’approccio One Health coinvolge la collaborazione tra professionisti della salute umana, animale e ambientale per ridurre il rischio di infezioni. La strategia mira a monitorare la presenza di roditori e a sensibilizzare la popolazione sulle misure di prevenzione, al fine di proteggere la salute dei cittadini e degli animali nella regione.

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