Hantavirus | l’ASP Basilicata e l’approccio One Health contro il virus
L'Azienda Sanitaria Provinciale della Basilicata ha avviato iniziative di prevenzione contro l’Hantavirus, un virus trasmesso principalmente dai roditori. L’approccio One Health coinvolge la collaborazione tra professionisti della salute umana, animale e ambientale per ridurre il rischio di infezioni. La strategia mira a monitorare la presenza di roditori e a sensibilizzare la popolazione sulle misure di prevenzione, al fine di proteggere la salute dei cittadini e degli animali nella regione.
? Punti chiave Come può la salute degli animali proteggere direttamente i cittadini lucani?. Perché l'approccio One Health è fondamentale per fermare l'Hantavirus?. Chi sono gli esperti che coordinano la risposta sanitaria in Basilicata?. Quali nuovi protocolli di prevenzione verranno adottati sul territorio regionale?.? In Breve Webinar previsto per martedì 12 maggio 2026 tra ASP Basilicata e Università Bari.. Partecipano Michele De Lisa e Vito Bochicchio per integrare salute umana e animale.. L'approccio mira a proteggere i residenti lucani nelle zone a contatto con l'ambiente.. La sinergia tra dipartimenti serve a definire nuovi protocolli preventivi per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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