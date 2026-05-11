Hantavirus l' arrivo nel Regno Unito dei passeggeri britannici della MV Hondius

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, un aereo con a bordo i passeggeri britannici evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, è atterrato nel Regno Unito. La nave era stata coinvolta in un episodio di contagio e le autorità avevano disposto il trasferimento delle persone coinvolte. I passeggeri sono stati portati in strutture designate per le verifiche mediche e le eventuali cure.

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Domenica sera un aereo con a bordo passeggeri britannici evacuati dalla nave da crociera MV Hondius colpita dall’hantavirus è atterrato nel Regno Unito. Il volo charter è atterrato a Manchester dopo essere partito da Tenerife, dove ieri sono avvenute le operazioni di sbarco dei 140 passeggeri della crociera. Sono 22 i cittadini britannici coinvolti; dopo l’atterraggio nel Regno Unito, sono stati fatti salire su degli autobus e scortati in ospedale, dove saranno tenuti in quarantena preventiva per 72 ore. In seguito, potranno tornare a casa, ma dovranno restare in isolamento per altri tre giorni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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