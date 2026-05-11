Hantavirus l' arrivo a Parigi dei cittadini francesi sbarcati dalla MV Hondius

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, cinque cittadini francesi che erano a bordo della nave da crociera MV Hondius, colpita da hantavirus, sono arrivati a Parigi. La nave aveva attraccato in un porto sconosciuto e i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari prima del loro rientro. La notizia ha fatto il giro dei media e ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie.

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Domenica cinque passeggeri francesi della nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, sono tornati a Parigi. Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che saranno ricoverati in ospedale per 72 ore a scopo di monitoraggio, dopodiché saranno sottoposti a quarantena domiciliare per 45 giorni. L’aereo è atterrato all’aeroporto Le Bourget, dove sono state avvistate diverse ambulanze che trasportavano i pazienti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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