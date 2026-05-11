Hantavirus l' arrivo a Parigi dei cittadini francesi sbarcati dalla MV Hondius

Domenica, cinque cittadini francesi che erano a bordo della nave da crociera MV Hondius, colpita da hantavirus, sono arrivati a Parigi. La nave aveva attraccato in un porto sconosciuto e i passeggeri sono stati sottoposti a controlli sanitari prima del loro rientro. La notizia ha fatto il giro dei media e ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie.

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