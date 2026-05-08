Allarme hantavirus sulla nave MV Hondius | caccia ai 29 passeggeri sbarcati prima dell’isolamento

Un allarme hantavirus ha coinvolto una nave in viaggio, portando all'identificazione di 29 passeggeri che sono stati fatti sbarcare prima dell'isolamento. Le autorità sanitarie hanno attivato controlli internazionali e stanno monitorando attentamente la situazione. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità di vari paesi, che stanno coordinando le operazioni di verifica e prevenzione. Nessuna altra informazione è stata ancora resa pubblica sui dettagli del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano i controlli sanitari internazionali. Le autorità sanitarie di diversi Paesi stanno lavorando per rintracciare i passeggeri della nave da crociera MV Hondius che hanno lasciato l’imbarcazione prima dell’attivazione delle misure di isolamento legate al focolaio di hantavirus scoppiato a bordo. La compagnia olandese Oceanwide Expeditions ha confermato che 29 persone sono sbarcate il 24 aprile nell’isola britannica di Sant’Elena, mentre il primo caso ufficiale di contagio è stato individuato soltanto il 2 maggio. Passeggeri già rientrati nei rispettivi Paesi. I viaggiatori coinvolti appartengono a 12 nazionalità differenti e molti di loro sarebbero già tornati nei rispettivi Paesi di residenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Allarme hantavirus sulla nave MV Hondius: caccia ai 29 passeggeri sbarcati prima dell’isolamento Notizie correlate Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV HondiusSi allarga il caso della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’emergenza sanitaria internazionale dopo un focolaio di hantavirus che ha già... Hantavirus Mv Hondius, fatti sbarcare tutti i passeggeri sintomatici: nave verso le CanarieSbarcati dalla MV Hondius tutti i passeggeri che mostravano i sintomi dell'Hantavirus. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hantavirus, paura su nave da crociera Hondius: 3 morti, 3 malati gravi; Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV Hondius; Allarme hantavirus su una nave da crociera diretta in Sudafrica: tre le vittime; L'Hantavirus su una nave da crociera? Cosa dicono gli scienziati. Hantavirus, Oms: Non è come il coronavirus. Focolaio sulla nave, caccia ai contatti dei passeggeriL'Organizzazione mondiale della sanità: 'Non è l'inizio di una pandemia'. Il Sudafrica cerca di rintracciare chi è sceso dalla nave Hondius ... adnkronos.com Hantavirus, caccia a contatti passeggeri. Ue attiva meccanismo protezione civileL’Oms ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. E un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test dopo a ... tg24.sky.it L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato un grave focolaio di hantavirus a bordo della motonave Hondius, in viaggio dall'Argentina a Capo Verde. L'allarme sanitario globale scatta dopo la scoperta di 7 casi segnalati entro il 4 maggio 2026. Le i - facebook.com facebook Hantavirus: un’hostess in ospedale a Amsterdam, prima dell’allarme in 29 avevano già lasciato la crociera x.com