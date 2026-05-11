Il Ministero della Salute annuncia l’imminente pubblicazione di una nuova circolare sull’Hantavirus, che conterrà linee guida aggiornate da applicare su tutto il territorio italiano. La comunicazione mira a fornire indicazioni precise per la prevenzione e la gestione dei casi legati a questa malattia. La circolare, attesa nelle prossime settimane, riguarda le procedure da seguire in ambito sanitario e le misure di controllo.

Il Ministero della Salute si prepara a pubblicare la nuova circolare dedicata all’ Hantavirus, con linee guida aggiornate valide su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo delle autorità sanitarie è rafforzare la sorveglianza sanitaria senza creare allarmismi: al momento, infatti, non esiste alcun rischio di pandemia né una situazione paragonabile al Covid-19. Il documento, atteso nelle prossime ore, seguirà le indicazioni dell’ Ecdc e definirà le procedure operative da adottare in caso di contatti sospetti. La strategia italiana si baserà soprattutto sull’isolamento dei contatti stretti, sul monitoraggio sanitario e sulla prevenzione, evitando restrizioni generalizzate considerate non necessarie.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hantavirus, l’annuncio del ministero della Salute: cosa succede in Italia

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