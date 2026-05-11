Hantavirus l’annuncio del ministero della Salute | cosa succede in Italia
Il Ministero della Salute annuncia l’imminente pubblicazione di una nuova circolare sull’Hantavirus, che conterrà linee guida aggiornate da applicare su tutto il territorio italiano. La comunicazione mira a fornire indicazioni precise per la prevenzione e la gestione dei casi legati a questa malattia. La circolare, attesa nelle prossime settimane, riguarda le procedure da seguire in ambito sanitario e le misure di controllo.
Il Ministero della Salute si prepara a pubblicare la nuova circolare dedicata all’ Hantavirus, con linee guida aggiornate valide su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo delle autorità sanitarie è rafforzare la sorveglianza sanitaria senza creare allarmismi: al momento, infatti, non esiste alcun rischio di pandemia né una situazione paragonabile al Covid-19. Il documento, atteso nelle prossime ore, seguirà le indicazioni dell’ Ecdc e definirà le procedure operative da adottare in caso di contatti sospetti. La strategia italiana si baserà soprattutto sull’isolamento dei contatti stretti, sul monitoraggio sanitario e sulla prevenzione, evitando restrizioni generalizzate considerate non necessarie.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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