Molte meno persone stanno parcheggiando in centro a Milano e il motivo è sostanzialmente uno
A Milano, nella zona a traffico limitato del Quadrilatero, si nota un calo significativo di veicoli che accedono alle autorimesse. Queste autorimesse, sette in tutto, offrono più di duemila posti auto a rotazione, ma il numero di ingressi si è ridotto notevolmente negli ultimi tempi. La diminuzione riguarda in particolare le persone che scelgono di parcheggiare in centro, riducendo così il traffico e la frequentazione delle aree interne alla ZTL.
A Milano, nella ztl Quadrilatero, si registra un'emorragia di accessi nelle autorimesse che si trovano all'interno della zona a traffico limitato (sette in totale, per oltre duemila posti auto a rotazione). Lo ha ha fatto sapere l'Apa, l'associazione delle autorimesse (Confcommercio Milano), che.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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