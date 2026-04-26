Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Milan, valida per la 34ª giornata di Serie A. Ha sottolineato l'importanza della sfida in chiave Champions League e ha spiegato che la squadra si è allenata sui contropiedi per affrontare al meglio l'incontro. Kelly ha parlato anche delle strategie preparate per questa partita cruciale.

Lloyd Kelly, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cruciale questa sera per la Champions League? "Sappiamo quanto sia importante questa sera, ancora più importante per noi è non rilassarci riguardo alla posizione che occupiamo in classifica. Dobbiamo continuare su questa scia delle ultime gare e rimanere concentrati". Come vi siete preparati sui contropiedi del Milan? "Sappiamo quanto sia forte il Milan in queste situazioni, per questo ci siamo preparati molto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Kelly prima del Milan: “Stasera importante per la Champions. Ci siamo preparati sui contropiedi”

Notizie correlate

Cagliari, Pisacane nel pre gara: «Ci siamo preparati cercando di lavorare sui loro punti deboli. Mi auguro che…»De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

La Pianese sogna l’impresa ad Arezzo. Birindelli: "Ci siamo preparati bene"La Pianese vuole riprendere la marcia dopo lo stop contro la Vis Pesaro, ma per farlo dovrà fare i conti con la capolista Arezzo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Juve, 5 indisponibili per il Bologna. Thuram e Kelly a parte: cosa filtra per la sfida allo Stadium; La moviola di Juve-Bologna: fuorigioco di Kelly sul gol di David?; Juventus - Bologna (2-0) Serie A 2025; Verso Milan-Juventus, i dubbi di Spalletti in attacco: Yildiz non è al meglio, Boga o David prima punta?.

Kelly a DAZN: Stasera è importante, sappiamo quanto il Milan sia forte nelle ripartenzeLloyd Kelly, difensore della Juventus, ha dichiarato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan: Sappiamo quanto sia importante stasera. Dobbiamo continuare sulla scia positiva ... milannews.it

Retroscena Atalanta-Juventus: ecco tutto quello che è successo prima del fischio d’inizio del matchNella trasmissione Bordocam di Dazn sono stati svelati tutti i retroscena della sfida tra Atalanta e Juventus e in particolare il focus si è soffermato su quanto è successo nel pre ... tuttojuve.com

Arrivate le formazioni ufficiali per il big match tra Milan e Juventus Le scelte - facebook.com facebook

#Juventus - L’arrivo tra i fischi (e non solo) del pullman bianconero a San Siro #MilanJuve @GiokerMusso x.com