Una donna di Firenze si trova ancora in quarantena dopo aver avuto un breve contatto con una donna deceduta a causa dell'Hantavirus. Attualmente, la donna non presenta sintomi e i medici continuano a monitorarla. La sua quarantena durerà fino all’8 giugno, mentre le autorità sanitarie seguono attentamente la situazione. La donna si trova in buone condizioni di salute e non ha manifestato segni della malattia.

Firenze, 11 maggio 2026 – Resta asintomatica, in buone condizioni di salute la donna di Firenze in quarantena perché venuta brevemente in contatto con una donna poi morta di Hantavirus. La vittima, spirata poi a Johannesburg, in Sudafrica, era sul volo Klm preso anche dalla passeggera toscana. Poi rintracciata dal Ministero della Salute e quindi posta in quarantena dopo che da Roma era stata contattata la Regione Toscana. I medici monitorano costantemente le condizioni della donna che resterà in quarantena presumibilmente fino all’8 giugno, quando potrà tornare a una vita normale se nel frattempo non insorgerà la malattia. La Regione segue la situazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, la donna di Firenze resta asintomatica. I medici la monitorano. Quarantena fino all’8 giugno

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