Hantavirus il governatore Giani rassicura | Nessun allarmismo donna in quarantena asintomatica
Il presidente della Regione Toscana ha parlato questa mattina davanti ai giornalisti riguardo a un caso di Hantavirus a Firenze. Una donna è in quarantena, ma è asintomatica, e non sono stati segnalati altri contagi. Giani ha affermato che non ci sono motivi di allarme e ha invitato alla calma. La donna si trova in isolamento precauzionale secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.
Un messaggio di fermezza e, soprattutto, di grande calma. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto questa mattina davanti alla stampa per fare chiarezza sul caso di Hantavirus che ha coinvolto una cittadina fiorentina, attualmente in isolamento precauzionale su indicazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Hantavirus, Giani rassicura i toscani: “Nessun allarmismo”Firenze, 11 maggio 2026 – “Nessun allarmismo”: è il messaggio che il presidente della Toscana, Eugenio Giani, lancia sull’Hantavirus.
Leggi anche: Hantavirus, in Toscana nessun allarmismo. Parola del governatore Giani
Si parla di: Hantavirus, donna fiorentina in quarantena per 45 giorni; Hantavirus, in quarantena una donna fiorentina: era sul volo Klm dove una passeggera è deceduta.
Il governatore Giani e l'assessore Monni fanno il punto della situazione facebook
Hantavirus, Giani rassicura i toscani: Nessun allarmismoIl presidente della Regione: La donna in quarantena è asintomatica ancora e dunque è evidente che non può contagiare altri ... lanazione.it