Hantavirus il governatore Giani rassicura | Nessun allarmismo donna in quarantena asintomatica

Il presidente della Regione Toscana ha parlato questa mattina davanti ai giornalisti riguardo a un caso di Hantavirus a Firenze. Una donna è in quarantena, ma è asintomatica, e non sono stati segnalati altri contagi. Giani ha affermato che non ci sono motivi di allarme e ha invitato alla calma. La donna si trova in isolamento precauzionale secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.

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Un messaggio di fermezza e, soprattutto, di grande calma. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto questa mattina davanti alla stampa per fare chiarezza sul caso di Hantavirus che ha coinvolto una cittadina fiorentina, attualmente in isolamento precauzionale su indicazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, Giani rassicura i toscani: “Nessun allarmismo”Firenze, 11 maggio 2026 – “Nessun allarmismo”: è il messaggio che il presidente della Toscana, Eugenio Giani, lancia sull’Hantavirus. Leggi anche: Hantavirus, in Toscana nessun allarmismo. Parola del governatore Giani Si parla di: Hantavirus, donna fiorentina in quarantena per 45 giorni; Hantavirus, in quarantena una donna fiorentina: era sul volo Klm dove una passeggera è deceduta. Hantavirus, Giani rassicura i toscani: Nessun allarmismoIl presidente della Regione: La donna in quarantena è asintomatica ancora e dunque è evidente che non può contagiare altri ... lanazione.it