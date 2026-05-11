Hantavirus isolati quattro italiani | come stanno

Da caffeinamagazine.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro italiani sono attualmente sotto sorveglianza sanitaria a seguito di un caso di hantavirus collegato a un volo della compagnia Klm proveniente da Johannesburg. Le autorità sanitarie stanno monitorando le loro condizioni senza ulteriori dettagli sulla loro situazione clinica. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali, che non hanno indicato eventuali complicazioni o rischi aggiuntivi. La situazione resta sotto osservazione in attesa di aggiornamenti.

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Sono quattro le persone in Italia sottoposte a sorveglianza sanitaria per il caso di hantavirus legato a un volo Klm partito da Johannesburg. I passeggeri individuati si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sullo stesso aereo era salita una donna olandese poi rimasta in Sudafrica e deceduta. Il ministero della Salute ha attivato le procedure di valutazione del rischio, coordinamento e monitoraggio previste in questi casi. “I passeggeri sono stati tutti e quattro rintracciati. Ci risulta comunque che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente. E ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo”, ha spiegato al Tg1 Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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