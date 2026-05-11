Il presidente della regione toscana ha dichiarato che al momento non c’è motivo di preoccuparsi riguardo all’Hantavirus. Ha affermato che non si registrano situazioni di emergenza o allarmi, rassicurando così la popolazione. La comunicazione arriva dopo alcune notizie che avevano sollevato preoccupazioni sulla diffusione del virus nella zona. Non sono state segnalate nuove infezioni né interventi straordinari da parte delle autorità sanitarie regionali.

FIRENZE – Sull’Hantavirus nessun allarmismo. È il messaggio di rassicurazione che il presidente Eugenio Giani rivolge ai toscani. Il presidente ha voluto confermare che non ci sono altre persone in Toscana sottoposte a quarantena precauzionale oltre alla cittadina di Firenze per la quale è scattata l’attivazione delle procedure di isolamento a seguito di una comunicazione ufficiale del ministero della salute. E ha rassicurato riguardo ai rischi di contagio, precisando che: “Dobbiamo essere molto chiari, siamo su due situazioni completamente diverse”. “L’Hantavirus – ha spiegato Giani – non è il Covid, per la trasmissione, molto più difficoltosa e anche lenta, occorre che abbia delle condizioni particolari, che ci siano i sintomi in essere.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hantavirus, in Toscana nessun allarmismo. Parola del governatore Giani

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