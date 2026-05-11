Hantavirus in quarantena obbligatoria un 24enne di Torre del Greco e un calabrese

Due uomini sono stati messi in quarantena obbligatoria a causa di un caso di Hantavirus. Uno è un 24enne di Torre del Greco, marittimo, che era tra i passeggeri di un volo della compagnia KLM. La donna sudafricana che era salita sullo stesso aereo è deceduta per questa malattia. La quarantena riguarda anche un uomo di origine calabrese, anch’egli coinvolto nel caso.

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È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita, per pochi minuti, una donna sudafricana poi morta a causa dell’Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che ha firmato un’ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il nominativo del 24enne è stato comunicato nei giorni scorsi dall’autorità sanitaria dei Paesi Bassi alle regioni di competenza, al fine di attivare una sorveglianza nel “principio di massima cautela”. La sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni che era a bordo del volo Klm dove si trovava anche la donna morta per Hantavirus.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, in quarantena obbligatoria 24enne di Torre del GrecoÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco che si trovava a bordo del volo Klm da Johannesburg e diretto ad... Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del GrecoE' stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco , uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi... Argomenti più discussi: Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena; ++ Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ++; Hantavirus, in quarantena a casa il napoletano che era sul volo con la donna morta. L'Istituto Zooprofilattico: Pronti i laboratori analisi; Scatta l’allarme Hantavirus, quattro italiani in quarantena: erano in aereo con una vittima. Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha disposto 45 giorni di quarantena obbligatoria per il marittimo 24enne entrato in contatto indiretto con una donna sudafricana poi morta a causa dell’Hantavirus. x.com Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco e il 25 calabreseL'ordinanza del sindaco per 45 giorni, evitare contatti. Positivi una francese e un americano, erano sulla Hondius. Il ministero della Salute italiano: 'Il rischio resta basso, in arrivo la circolare ... ansa.it