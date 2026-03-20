Meningite dopo focolaio nel Kent il Ministero della Salute invia circolare alle Regioni | Rischio in UE basso

Dopo un focolaio di meningite nel Kent, il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle Regioni italiane, dichiarando che il rischio in Europa è basso e fornendo indicazioni operative agli enti interessati. La comunicazione mira a mantenere informate le autorità sanitarie locali sulla situazione e a garantire un intervento tempestivo se necessario. Nessuna misura straordinaria è stata adottata finora.

Dopo i casi di meningite nel Kent (Inghilterra) il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle Regioni e agli enti interessati per rassicurare sulla situazione in Italia e dare raccomandazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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