Hantavirus in Italia | quarantena obbligatoria per 2 uomini in Calabria e Campania donna sotto controllo in Toscana

Due uomini in Calabria e Campania sono stati posti in quarantena obbligatoria dopo aver condiviso il volo con una passeggera della nave da crociera in cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus, causato dalla quale la donna a bordo è deceduta. In Toscana, invece, una donna risulta sotto controllo medico. Questi tre italiani erano a bordo dello stesso volo della donna che ha contratto il virus.

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