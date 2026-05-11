Hantavirus in Italia | quarantena obbligatoria per 2 uomini in Calabria e Campania donna sotto controllo in Toscana
Due uomini in Calabria e Campania sono stati posti in quarantena obbligatoria dopo aver condiviso il volo con una passeggera della nave da crociera in cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus, causato dalla quale la donna a bordo è deceduta. In Toscana, invece, una donna risulta sotto controllo medico. Questi tre italiani erano a bordo dello stesso volo della donna che ha contratto il virus.
Si tratta dei tre nostri connazionali che erano sul volo su cui è salita per pochi minuti una passeggera della nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio di hantavirus e che poi è deceduta. In isolamento all'ospedale di Negrar, nel Veronese, anche un quarto passeggero di quel volo, un cittadino sudafricano. Nessuno di loro ha sviluppato sintomi e i provvedimenti di quarantena sono solo a scopo precauzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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