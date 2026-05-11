Mirjam Schilperoord, passeggera di un volo Klm, avrebbe contagiato i 4 italiani ora tenuti sotto osservazione, ma che non presentano sintomi. Secondo alcune ricostruzioni la donna e il marito, Leo Schilperoord, avrebbero preso il virus durante un'uscita di birdwatching presso una discarica di Ushuai.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, il VIDEO dell'allarmismo sulla diffusione in Italia: dalla donna sul volo Klm al "paziente zero" della crociera MV Hondius

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Hantavirus, scatta l’allerta internazionale: sorveglianza sanitaria a Firenze per una passeggera del volo KLM. Coordinamento tra Italia, Spagna e OMS sul focolaio della nave MV HondiusÈ un caso che continua a estendersi su più fronti e che ha già attivato una complessa rete di sorveglianza sanitaria internazionale.

Argomenti più discussi: Il pericoloso hantavirus sotto la lente Oms dopo l’allarme in crociera: cosa sapere; Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partita; Allarme Hantavirus, Oms: Non è come covid. Contagio e 12 paesi a rischio, cosa fa Italia; TG5: Nessun allarme per Oms, né epidemia né pandemia Video.

Bene, ho appena visto rilasciare i video di emergenza per l'Hentavirus. L'Hentavirus sarà la prossima pandemia che stavano cercando. Ecco come andrà giù la timeline. reddit