Miglianico | scienza e arte per superare il trauma del Covid

A Miglianico si terrà un evento in cui si discuterà di come affrontare il trauma derivante dal Covid, coinvolgendo esperti di scienza e arte. La comunità si riunirà per riflettere sul futuro della salute e sulle conseguenze lasciate dalla pandemia. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto pubblico con la partecipazione di diversi specialisti e cittadini.

La comunità di Miglianico si prepara a un momento di riflessione pubblica sul futuro della salute e sulle eredità lasciate dalla pandemia. Domenica 15 marzo, alle ore 17, presso la Casa delle Monache in via Sud, si terrà l’incontro dal titolo Abbiamo già dimenticato la pandemia? – Covid, influenza, infezioni respiratorie: cos’è cambiato e cosa possiamo fare? promosso dal circolo Acli in collaborazione con il Comune e la Pro loco. L’appuntamento vedrà come ospite principale l’infettivologo Francesco Ricci della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che analizzerà l’evoluzione dei virus respiratori e le strategie di prevenzione necessarie nel contesto post-emergenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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