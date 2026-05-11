Hantavirus il reggino del volo Klm è asintomatico ma starà in quarantena obbligatoria

Da reggiotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane reggino, che si trovava a bordo di un volo KLM proveniente da Johannesburg, è stato sottoposto a controlli medici dopo che una passeggera olandese a bordo è deceduta per hantavirus Andes, una variante del virus. Il ragazzo, risultato asintomatico, si trova ora in quarantena obbligatoria, mentre le autorità sanitarie regionali e locali stanno monitorando la situazione. Nessun altro passeggero ha mostrato sintomi compatibili con l’infezione.

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Nessun sintomo, controllo medico e monitoraggio delle istituzioni, da Regione e Asl al Comune per Federico Amaretti, il giovane reggino che si trovava sul volo Klm partito qualche giorno fa a Johannesburg e su cui si era imbarcata la donna olandese poi deceduta per hantavirus Andes, la variante.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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