Hantavirus è reggino il passeggero del volo Klm | si trova in quarantena
Un giovane proveniente da Reggio Calabria è stato messo in quarantena dopo aver viaggiato su un volo della compagnia Klm, a bordo del quale si trovava anche una donna deceduta a causa dell’Hantavirus. La donna, italiana, era tra i passeggeri del volo e successivamente è deceduta, mentre il giovane reggino è stato isolato come misura precauzionale. La compagnia aerea ha seguito le procedure di sicurezza previste.
C'è un giovane reggino tra i passeggeri italiani del volo Klm a bordo del quale si trovava una donna poi deceduta per l'Hantavirus. Come si è appreso oggi, dopo aver accertato questa informazione, il ministero della Salute ha subito allertato quattro istituzioni regionali competenti per i.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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