Hantavirus è reggino il passeggero del volo Klm | si trova in quarantena

Un giovane proveniente da Reggio Calabria è stato messo in quarantena dopo aver viaggiato su un volo della compagnia Klm, a bordo del quale si trovava anche una donna deceduta a causa dell’Hantavirus. La donna, italiana, era tra i passeggeri del volo e successivamente è deceduta, mentre il giovane reggino è stato isolato come misura precauzionale. La compagnia aerea ha seguito le procedure di sicurezza previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui