Quattro passeggeri di un volo KLM proveniente da Johannesburg sono stati posti in quarantena a causa di un sospetto di infezione da Hantavirus. Tra loro c’è anche una donna di 69 anni, originaria di un paese europeo, che si trovava a Padova per motivi di lavoro. La donna ha viaggiato con gli altri passeggeri e si trovava a bordo dell’aereo durante il volo del 25 aprile.

PADOVA - Quando Mirjam Schilperoord, 69 anni, olandese, sale sull’aereo della Klm all’aeroporto di Johannesburg, diretto ad Amsterdam, è il 25 aprile. È la moglie di Leo, il settantenne che con una semplificazione viene definito “paziente zero” dell’epidemia di Hantavirus che si è diffusa sulla nave da crociera MV Hondius, salpata da Ushuaia (Argentina) il primo aprile. Il marito è morto l’11 aprile sull’imbarcazione, lei è scesa in una tappa nell’isola di Sant’Elena il 24 aprile, da lì ha raggiunto il Sud Africa, e sta provando a tornare in patria sul volo della compagnia di bandiera olandese. Ma anche Mirjam sta male, presenta i sintomi dell’Hantavirus molto forti, tanto che l’equipaggio decide di farla scendere.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Hantavirus, quattro passeggeri del volo Klm in quarantena: uno era a Padova per lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, in quarantena a Firenze uno dei quattro italiani a bordo del volo KLM con la donna poi mortaAvviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM a bordo del...

Hantavirus, sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm: uno è della CampaniaIl ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul...