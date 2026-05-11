Hantavirus il ministero della Salute rassicura | Lontani da una pandemia

Da iltempo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha dichiarato che in Italia non si registra alcuna emergenza legata all’hantavirus e che al momento non ci sono rischi di una diffusione su larga scala simile a quella della pandemia di Covid-19. La comunicazione arriva dopo alcune segnalazioni di casi sporadici, ma senza indicazioni di un'epidemia in atto. Le autorità continuano a monitorare la situazione senza attuare misure straordinarie.

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Il ministero della Saluta rassicura che in Italia non c'è un allarma hantavirus e quindi "siamo sicuramente lontani da una pandemia" come quella vissuta col Covid-19. A spiegarlo è stata Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, che ha rassicurato sulle condizioni dei quattro passeggeri del volo Klm giunto in Italia e sul quale, per pochi minuti a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus I nominativi dei quattro passeggeri sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria e per loro è scattata la sorveglianza attiva da parte delle Asl di competenza.🔗 Leggi su Iltempo.it

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