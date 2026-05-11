Il presidente della regione Toscana ha dichiarato che non c'è motivo di allarmarsi riguardo alla diffusione dell'Hantavirus. La sua comunicazione segue notizie di casi sospetti o confermati nella zona, ma invita i cittadini a mantenere la calma. Nessun dettaglio specifico sui numeri o sulle misure prese è stato reso pubblico, e si è limitato a rassicurare la popolazione attraverso una dichiarazione ufficiale.

Firenze, 11 maggio 2026 – “Nessun allarmismo”: è il messaggio che il presidente della Toscana, Eugenio Giani, lancia sull’Hantavirus. Il presidente conferma che non ci sono altre persone in Toscana sottoposte a quarantena precauzionale oltre alla cittadina di Firenze per la quale è scattata l’attivazione delle procedure di isolamento a seguito di una comunicazione ufficiale del Ministero della salute. E ha rassicurato riguardo ai rischi di contagio, precisando che: “Dobbiamo essere molto chiari, siamo su due situazioni completamente diverse”. https:www.quotidiano.netvideocronacahantavirus-giani-donna-in-quarantena-a-firenze-sta-bene-xk1v2t30 “L’Hantavirus – ha spiegato Giani – non è il Covid, per la trasmissione, molto più difficoltosa e anche lenta, occorre che abbia delle condizioni particolari, che ci siano i sintomi in essere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, Giani rassicura i toscani: “Nessun allarmismo”

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