Dopo le settimane di emergenza sanitaria a bordo della nave, il capitano ha pubblicato un videomessaggio in cui ha ringraziato i passeggeri e l’equipaggio per il comportamento mostrato durante il focolaio di hantavirus. Ha descritto le difficoltà affrontate come “settimane durissime” e ha sottolineato la forza, l’unità e il coraggio dimostrati a bordo in un momento complicato.

Con un videomessaggio diffuso dopo l’emergenza sanitaria a bordo della MV Hondius, il capitano Jan Dobrogowski ha voluto ringraziare passeggeri ed equipaggio per il comportamento tenuto durante il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera. “Le ultime settimane sono state estremamente difficili “, ha dichiarato il comandante, elogiando la disciplina, la pazienza e la solidarietà dimostrate da tutti a bordo. “Ho visto persone aiutarsi a vicenda senza servizi di soccorso immediatamente disponibili. Ho visto premura, unità e una forza silenziosa “, ha aggiunto. Un pensiero particolare è stato rivolto alle vittime dell’epidemia: “Sono con noi ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, il capitano della MV Hondius: "Settimane durissime, ma a bordo ho visto forza, unità e coraggio"

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