Hantavirus allerta anche in Italia una donna a Firenze messa in quarantena

In Italia è stata segnalata un’allerta legata all’Hantavirus, con una donna a Firenze posta in quarantena. Sono stati inoltre monitorati quattro passeggeri giunti a Roma, dopo aver avuto contatti con una turista olandese deceduta in Sudafrica. Le autorità sanitarie stanno seguendo le procedure previste per questo tipo di casi. La situazione è sotto osservazione e si stanno valutando eventuali misure di prevenzione.

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Monitorati quattro passeggeri arrivati a Roma dopo il contatto con una turista olandese morta in Sudafrica. Le autorità europee rassicurano: “Rischio molto basso”, ma resta alta l’attenzione sul focolaio scoppiato a bordo della nave polare MV Hondius. Nel frattempo una donna nel fiorentino è stata messa in quarantena in via precauzionale Il Ministero della Salute ha attivatoin Italia le procedure di sorveglianza sanitaria su quattro passeggeri arrivati nel Paese con un volo KLMcollegato indirettamente a un caso di Andes Hantavirus, il virus al centro del focolaio scoppiato a bordo della nave polare MV Hondius. Le autorità sanitarie italiane parlano di rischio basso a livello globale e molto basso in Europa, ma hanno comunque disposto misure di monitoraggio nel principio di massima cautela.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hantavirus, allerta anche in Italia, una donna a Firenze messa in quarantena ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hantavirus, quarantena per donna di Firenze: il contatto all’estero, i protocolli della Regione ToscanaFirenze, 9 maggio 2026 – La comunicazione del Ministero della Salute ha fatto scattare i protocolli della Regione Toscana: una donna di Firenze si... Hantavirus in Toscana: passeggera in quarantena a Firenze. Era sul volo KLM con la donna poi mortaFIRENZE – Scatta un nuovo caso di allerta sanitaria internazionale legato al focolaio di Andes Hantavirus e tra le regioni italiane interessate dalle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allerta hantavirus, l'Ue attiva il meccanismo di protezione civile; Hantavirus, ennesima emergenza sanitaria - e l'Italia si defila da Oms; Hantavirus, il punto sul focolaio: passeggeri monitorati, nuovi controlli e allerta internazionale; Hantavirus, Bassetti: Problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare. Hantavirus, allerta anche in Italia: chi sono i 4 passeggeri passati da RomaSale l’attenzione anche in Italia per il focolaio di Hantavirus collegato alla nave Hondius. Il Ministero della Salute attiva la sorveglianza. urbanpost.it Hantavirus, allerta in Toscana: un passeggero sotto sorveglianza, è stato sullo stesso aereo di una turista uccisa dal virusL’allerta sanitaria internazionale per l'Hantavirus tocca direttamente la nostra regione. C’è infatti anche un cittadino toscano tra i quattro passeggeri finiti nel mirino del Ministero della Salute d ... corrieredimaremma.it Hantavirus, controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sull'aereo con una vittima reddit Mara Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, ha confermato al Tg1 che i quattro passeggeri italiani monitorati dopo il caso della donna morta per Hantavirus in Sudafrica sono stati tutti rintracciati e non presentano sintomi. Le informazioni sono già x.com