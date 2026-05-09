Hantavirus allerta anche in Italia una donna a Firenze messa in quarantena

Da ildifforme.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia è stata segnalata un’allerta legata all’Hantavirus, con una donna a Firenze posta in quarantena. Sono stati inoltre monitorati quattro passeggeri giunti a Roma, dopo aver avuto contatti con una turista olandese deceduta in Sudafrica. Le autorità sanitarie stanno seguendo le procedure previste per questo tipo di casi. La situazione è sotto osservazione e si stanno valutando eventuali misure di prevenzione.

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Monitorati quattro passeggeri arrivati a Roma dopo il contatto con una turista olandese morta in Sudafrica. Le autorità europee rassicurano: “Rischio molto basso”, ma resta alta l’attenzione sul focolaio scoppiato a bordo della nave polare MV Hondius. Nel frattempo una donna nel fiorentino è stata messa in quarantena in via precauzionale Il Ministero della Salute ha attivatoin Italia le procedure di sorveglianza sanitaria su quattro passeggeri arrivati nel Paese con un volo KLMcollegato indirettamente a un caso di Andes Hantavirus, il virus al centro del focolaio scoppiato a bordo della nave polare MV Hondius. Le autorità sanitarie italiane parlano di rischio basso a livello globale e molto basso in Europa, ma hanno comunque disposto misure di monitoraggio nel principio di massima cautela.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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