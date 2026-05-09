Hantavirus quarantena per donna di Firenze | il contatto all’estero i protocolli della Regione Toscana

Una donna di Firenze è attualmente in quarantena nella città dopo essere risultata positiva all’Hantavirus. La notifica è arrivata tramite il Ministero della Salute e ha attivato i protocolli della Regione Toscana. La donna aveva avuto un contatto all’estero, motivo per cui si è deciso di adottare le misure di isolamento previste. La situazione è sotto controllo e si stanno monitorando eventuali sviluppi.

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