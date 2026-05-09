Hantavirus quarantena per donna di Firenze | il contatto all’estero i protocolli della Regione Toscana
Una donna di Firenze è attualmente in quarantena nella città dopo essere risultata positiva all’Hantavirus. La notifica è arrivata tramite il Ministero della Salute e ha attivato i protocolli della Regione Toscana. La donna aveva avuto un contatto all’estero, motivo per cui si è deciso di adottare le misure di isolamento previste. La situazione è sotto controllo e si stanno monitorando eventuali sviluppi.
Firenze, 9 maggio 2026 – La comunicazione del Ministero della Salute ha fatto scattare i protocolli della Regione Toscana: una donna di Firenze si trova adesso in quarantena nel capoluogo toscano per Hantavirus. E’ lei una delle passeggere del volo partito da Johannesburg su cui salì, ma poi scese per condizioni di salute già precarie, la donna poi morta proprio in Sudafrica e che era tra i passeggeri della ormai conosciuta nave da crociera dove sono stati rilevati i casi del virus. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-su-hantavirus-situazione-sotto-controllo-ottime-persone-lo-stanno-studiando-bhv1aozw Donna sotto monitoraggio. A comunicare la quarantena è proprio la Regione con il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla Salute Monia Monni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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