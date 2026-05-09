Un uomo è attualmente in quarantena a Padova dopo aver viaggiato su un aereo a Johannesburg, sul quale era salito per alcuni minuti prima del decollo. La persona è stata posta in isolamento come misura precauzionale, secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie locali. La situazione riguarda un possibile rischio di esposizione all’hantavirus, ma non sono stati ancora segnalati sintomi o casi di infezione.

PADOVA - È in quarantena a Padova uno dei passeggeri che a Johannesburg si è imbarcato su un aereo a bordo del quale era salita, seppur per pochi minuti prima del decollo, la donna poi deceduta per un'infezione da hantavirus. L'uomo, un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso, è tenuto ora sotto osservazione dal personale sanitario. Stefani: «Misura adottata in via precauzionale» L'uomo non presenta, allo stato attuale, alcun sintomo, come riferisce il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che ha dichiarato: «Il cittadino è collaborativo e gode di buona salute. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Hantavirus, un uomo in quarantena a Padova. Stefani: «Isolamento precauzionale». Come sta

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Hantavirus, una persona in quarantena a Padova. Stefani: «Isolamento precauzionale». Come staPADOVA - È in quarantena a Padova uno dei passeggeri che a Johannesburg si è imbarcato su un aereo a bordo del quale era salita, seppur per pochi...

Ancora quarantena! Italia, cresce l’allarme Hantavirus, ecco cosa sta succedendoL’Italia rafforza i controlli sul focolaio di Andes Hantavirus associato alla nave da crociera MV Hondius, dove nelle ultime settimane sono stati...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Hantavirus: cos’è e i sintomi; C'è stato un contagio dell'hantavirus da uomo a uomo sulla nave? L'infettivologo: È possibile; Sindrome polmonare da hantavirus: dai primi sintomi all'emergenza, cosa fare in caso di sospetto; Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo.

Hantavirus, un uomo in quarantena a Padova. Stefani: «Isolamento precauzionale». Come staPADOVA - È in quarantena a Padova uno dei passeggeri che a Johannesburg si è imbarcato su un aereo a bordo del quale era salita, seppur per pochi minuti prima del ... ilgazzettino.it

Hantavirus, si trasmette da uomo a uomo. Ma in Europa il pericolo è basso per oraIn Europa circolano già alcune specie di virus meno letali di quelle americane, ma cambiamenti climatici, urbanizzazione e commercio di animali selvatici ... repubblica.it

Hantavirus: qualè il rischio del contagio da uomo a uomo. Il parere del virologo x.com

Hantavirus, controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sull'aereo con una vittima reddit