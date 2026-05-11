hantavirus e situazione in italia parlano gli esperti simit

In Italia, attualmente, quattro persone sono sotto sorveglianza attiva senza presentare sintomi legati all'Hantavirus. Gli esperti della società italiana di malattie infettive hanno confermato questa situazione, evidenziando che al momento non ci sono casi clinici confermati sul territorio nazionale. La sorveglianza rimane alta, ma non ci sono segnalazioni di infezioni in corso.

Al momento in Italia ci sono solo quattro persone sotto sorveglianza attiva a scopo precauzionale e prive di sintomi di Hantavirus. “Il focolaio sembra riguardare un numero limitato di persone. La situazione è sotto osservazione e, per quanto si sa, è considerata sotto controllo per la popolazione generale”. Lo spiega Cristina Mussini, presidente Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), ricorando che “tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con i casi confermati sono state identificate e poste in quarantena. Si parla quindi del primo cerchio di contatti, escludendo per ora i contatti secondari. Questa misura riduce significativamente il rischio di diffusione più ampia”, rassicura la specialista.🔗 Leggi su Lapresse.it

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