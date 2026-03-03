ChatGPT consulente psicologico? Gli esperti parlano di rischi concreti

Sempre più utenti utilizzano chatbot come ChatGPT per ricevere consigli sulla salute mentale, ma gli esperti avvertono dei rischi concreti legati a questa pratica. Una recente ricerca ha analizzato questa tendenza, evidenziando come molte persone si affidino a questi strumenti per affrontare questioni delicate senza l’intervento di un professionista. La questione della loro affidabilità e sicurezza è al centro del dibattito.

Sempre più persone si rivolgono ai chatbot per chiedere consigli sulla propria salute mentale. Ma siamo sicuri che questi strumenti siano davvero pronti a sostituire, anche solo in parte, un professionista? Il lavoro è stato condotto da ricercatori della Brown University, in collaborazione con professionisti della salute mentale. Anche quando i chatbot vengono istruiti a utilizzare approcci strutturati, come la terapia cognitivo-comportamentale, i risultati mostrano criticità ricorrenti. Secondo lo studio, questi sistemi non riescono a soddisfare pienamente i criteri etici fissati da organismi come l'American Psychological Association. I ricercatori hanno identificato 15 rischi etici distinti, raggruppati in cinque grandi aree problematiche.