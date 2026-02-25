Osservare gli uccelli fa bene al cervello | come il birdwatching aiuta a restare giovani

Il birdwatching stimola e allena memoria, attenzione e percezione visiva: nei birder più esperti nel riconoscere le specie di uccelli il cervello è più attivo e strutturalmente complesso, con possibili effetti protettivi nel lungo periodo contro l’invecchiamento cognitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

