Hantavirus | donna fiorentina asintomatica in quarantena fino all’8 giugno Giani | Se resta così fra una settimana uscirà

Una donna di Firenze attualmente in isolamento domiciliare non presenta sintomi e rimarrà in quarantena fino all’8 giugno. La donna, risultata positiva al test per l’hantavirus, è in attesa di eventuali cambiamenti nelle sue condizioni. Il presidente della regione ha dichiarato che, se la situazione rimarrà stabile, potrebbe essere libera dall’isolamento già dopo una settimana. Nessun altro dettaglio sulla vicenda è stato fornito.

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FIRENZE – Dovrebbe restare in quarantena fino all’8 giugno la donna di Firenze in isolamento. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, osserva però che è “asintomatica” e l’Hantavirus “si trasmette solo in presenza di sintomi, quindi lei non contagia altri”, pertanto “già la prossima settimana insieme ai medici, se lei continuasse a non avere alcun sintomo, noi al 95% potremmo dare come positivamentesviluppata l’osservazione che, comunque sia, terminerebbe in ogni caso l’8 giugno”. “Ci siamo resi conto – ha anche detto Giani – che è stata sempre distante in aereo dalla persona che poi sappiamo essere morta. I minuti sono stati davvero pochi”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Hantavirus: donna fiorentina asintomatica, in quarantena fino all’8 giugno. Giani: “Se resta così fra una settimana uscirà” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la donna di Firenze resta asintomatica. I medici la monitorano. Quarantena fino all’8 giugnoFirenze, 11 maggio 2026 – Resta asintomatica, in buone condizioni di salute la donna di Firenze in quarantena perché venuta brevemente in contatto... Leggi anche: Hantavirus, il governatore Giani rassicura: "Nessun allarmismo, donna in quarantena asintomatica" Argomenti più discussi: Hantavirus, quarantena per donna di Firenze: il contatto all’estero, i protocolli della Regione Toscana; Hantavirus, donna fiorentina in quarantena. Avviato il tracciamento dei contatti; Hantavirus, donna fiorentina in quarantena per 45 giorni; Caso Hantavirus su un volo KLM, donna fiorentina in quarantena: Rischio basso ma serve cautela. Hantavirus: donna fiorentina asintomatica, in quarantena fino all’8 giugno. Giani: Se resta così fra una settimana usciràDovrebbe restare in quarantena fino all'8 giugno la donna di Firenze in isolamento. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, osserva però che è asintomatica e l'Hantavirus si trasmette solo in p ... firenzepost.it