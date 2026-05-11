Hantavirus | dalla morte di Gene Hackman al campeggio di lusso fino alla volta in cui fermò una guerra

In Italia sono stati segnalati quattro casi di sorveglianza attiva distribuiti tra diverse regioni, tra cui Campania, Calabria, Toscana e Veneto. Intanto, si diffondono notizie di casi di hantavirus anche in altri paesi europei, aumentando l'attenzione sulla diffusione di questa malattia. La preoccupazione cresce in tutta Europa, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Mentre l'Italia osserva con cautela i quattro casi di sorveglianza attiva distribuiti tra Campania, Calabria, Toscana e Veneto, i timori legati all'hantavirus si fanno sempre più transnazionali. Il ministero della Salute è al lavoro su una circolare per disciplinare il tracciamento e la.🔗 Leggi su Today.it

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