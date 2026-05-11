Hantavirus cos’è il virus della nave MV Hondius e quali sono i rischi

Il Ministero della Salute ha annunciato che sta predisponendo una circolare destinata alle Regioni, alle autorità sanitarie e agli uffici di frontiera. La direttiva fornirà indicazioni operative riguardo ai casi di persone che presentano sintomi compatibili con l’infezione da hantavirus. La decisione arriva in seguito alla necessità di gestire eventuali casi legati al virus, associato anche a un virus trasmesso dalla nave MV Hondius.

Roma, 11 maggio 2026 – Il Ministero della Salute prepara una circolare per fornire indicazioni operative a Regioni, autorità sanitarie e uffici di frontiera sui casi di persone che dovessero mostrare sintomi compatibili con l’infezione da hantavirus. Le misure si inseriscono nel quadro delle indicazioni internazionali già diffuse dall’ Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dopo il focolaio collegato alla nave da crociera MV Hondius. In Italia, al momento, sono 4 le persone sotto osservazione e in isolamento volontario. Si tratta di passeggeri del volo Klm sul quale era salita una donna olandese proveniente dalla MV Hondius, risultata positiva al virus e poi deceduta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Hantavirus sulla nave da crociera: cos'è, come si trasmette e quali sono i sintomi dell'infezione

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