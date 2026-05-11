hantavirus come stanno le quattro persone poste in quarantena in italia

Quattro persone sono attualmente in quarantena in Italia a causa di un caso di hantavirus associato a un volo internazionale. Una donna olandese, che aveva viaggiato da Johannesburg a Amsterdam a bordo di un volo KLM, è deceduta di recente a causa della malattia. La donna aveva salito a bordo della nave MV Hondius, dove avrebbe contratto il virus. La quarantena riguarda tre persone che erano in contatto con lei durante il viaggio.

È stato posto in quarantena obbligatoria una delle quattro persone che – dirette verso Roma – si trovavano sul volo KLM da Johannesburg a Amsterdam sul quale era salita per pochi minuti la donna olandese poi morta di hantavirus, contratto a bordo della MV Hondius. Si tratta di un marittimo 24enne di Torre del Greco (Napoli): lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, il quale ha firmato un’ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni, l’invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l’utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone. Campania, Toscana, Calabria e Veneto: le Regioni coinvolte.🔗 Leggi su Lettera43.it

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