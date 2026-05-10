hantavirus 4 persone in quarantena in italia

Quattro persone sono attualmente in quarantena in Italia dopo aver viaggiato sul volo con la donna deceduta, senza mostrare sintomi. È stata avviata una sorveglianza attiva tra i passeggeri. Nel frattempo, il direttore dell'Oms si è recato dal ministro della salute e successivamente si è spostato alle Canarie, dove si trova una nave con un focolaio di Hantavirus.

Per loro, il ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva». I recapiti dei quattro, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza affinché, appunto, fosse attivata la sorveglianza «nel principio di massima cautela», il che significa regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari per verificare l’eventuale contrazione del virus. Per la donna residente a Firenze è subito scattato non soltanto l’isolamento, ma anche il tracciamento dei contatti e il monitoraggio clinico, come annunciato dal premuroso presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore alle politiche sociali Monia Monni: «Non sottovalutiamo alcun elemento e continueremo a informare tempestivamente la cittadinanza su ogni sviluppo», fanno sapere.🔗 Leggi su Laverita.info

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