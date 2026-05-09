Il ministero della Salute ha disposto la quarantena per quattro persone che hanno condiviso lo stesso volo con una vittima di hantavirus. L’ordinanza riguarda quattro regioni italiane: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L’Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso un avviso ufficiale riguardante questa situazione. Al momento, non sono stati segnalati altri casi di infezione tra le persone coinvolte.

Quattro persone attualmente in Italia - due italiani e due stranieri - sono state sul volo Klm in coincidenza per Roma a bordo del quale è salita, per breve tempo, una donna che si trovava sulla nave da crociera Mv Hondius poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'Hantavirus: per loro il ministero delle Salute ha attivato la "sorveglianza attiva".,, I quattro sono stati rintracciati e le loro informazioni trasmesse alle Regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto che hanno immediatamente attuato i protocolli previsti e attivato la sorveglianza "nel principio di massima cautela": sono stati quindi messi in quarantena, sono stati tracciati il loro contatti e vengono monitorate costantemente le loro condizioni di salute fino al completamento del periodo di sorveglianza che è di circa 45 giorni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, in Italia quarantena per quattro persone che hanno volato con una delle vittime

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