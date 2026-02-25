La spesa farmaceutica non è fuori controllo parla Cattani Farmindustria

Fari puntati sulla spesa farmaceutica. Negli ultimi giorni la querelle tra ministero della Salute e vertici dell’ Agenzia italiana del farmaco (Aifa), oltre ad alcune analisi pubblicate sulla stampa, hanno acceso il dibattito su un tema importante nell’ottica della sostenibilità del sistema salute. Ebbene, “ non c’è una spesa farmaceutica fuori controllo ”, scandisce Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, nel corso di un incontro con la stampa di settore. “Vorrei ricondurre il tema a una dinamica equilibrata – chiarisce il manager, rispondendo ai giornalisti – La spesa farmaceutica in Italia non può che crescere. E questo per l’invecchiamento progressivo della popolazione e dell’impatto delle comorbidità, ma anche per l’arrivo dell’innovazione”, che non va considerata come una spesa ed “ha un valore diverso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

