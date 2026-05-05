Le autorità spagnole hanno attivato i protocolli di sorveglianza a causa di un possibile arrivo alle Isole Canarie della nave MV Hondius. L'attenzione si concentra sulla possibilità di un rischio di contagio da hantavirus, che ha portato a misure preventive nelle aree portuali. La nave è attualmente sotto osservazione, mentre proseguono le verifiche sulle eventuali implicazioni sanitarie. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato la presenza di persone infette a bordo.

Le autorità spagnole si sono trovate costrette ad avviare i protocolli di sorveglianza a causa del possibile arrivo della MV Hondius alle Isole Canarie. Capo Verde ha già negato lo sbarco della nave da crociare sui cui si è verificata un’ epidemia di hantavirus, che ha causato la morte di tre passeggeri, proprio per motivi di sicurezza. Le autorità spagnole aumentalo la sorveglianza per contagio da hantavirus. La nave, gestita dalla compagnia olandese Oceanwide Expeditions, è in attesa del permesso per poter attraccare. Attualmente a bordo si trovano 150 passeggeri tra 14 cittadini spagnoli. La situazione a bordo, anche per le persone gravemente malate, necessita di assistenza medica urgente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Allerta anti-contagio da hantavirus: possibile scalo alle Isole Canarie della MV Hondius

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