Dopo il focolaio di Hantavirus rilevato su una nave da crociera, si è diffuso un allarme tra le autorità sanitarie. Le notizie riguardano il possibile ingresso del virus nelle abitazioni di coloro che sono stati a contatto con i passeggeri. Le analisi delle autorità indicano che il rischio di una pandemia rimane basso, ma sono state adottate misure per limitare la diffusione del virus tra le persone.

Sebbene il rischio di una pandemia legato al focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera sia considerato estremamente basso, gli esperti avvertono che la prevenzione domestica resta la barriera principale contro l'Hantavirus, che può raggiungere tassi di mortalità fino al 40% nelle forme polmonari. A dedicare un servizio sull'argomento è stato il quotidiano britannico Daily Mail. Il caso Betsy Arakawa e il ritorno dell'allarme Hantavirus L'Hantavirus non è una novità, ma i recenti casi - che includono anche il decesso di Betsy Arakawa, moglie dell'attore Gene Hackman, avvenuto lo scorso anno per la medesima causa - hanno riacceso i riflettori sulla pericolosità della convivenza con i roditori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, allarme dopo la crociera: come difendersi in casa

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