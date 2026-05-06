In Svizzera è stato segnalato il primo caso di contagio dopo la crociera a bordo della nave MV Hondius, coinvolta in un focolaio di hantavirus. L’emergenza sanitaria sulla nave ha già causato tre decessi e diversi ricoveri in condizioni gravi. La situazione ha generato preoccupazioni a livello internazionale, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi. La nave rimane sotto osservazione mentre si cerca di contenere il contagio.

Si allarga il caso della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’ emergenza sanitaria internazionale dopo un focolaio di hantavirus che ha già provocato tre morti e diversi ricoveri gravi. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che un cittadino svizzero, rientrato nel suo Paese dopo essere stato passeggero della nave, è risultato positivo al virus ed è attualmente ricoverato e sotto trattamento a Zurigo. La conferma del contagio fuori dalla nave rappresenta uno degli scenari più temuti dalle autorità sanitarie, quello di passeggeri apparentemente sani che, una volta sbarcati, sviluppano i sintomi nei giorni o nelle settimane successive. La moglie dell’uomo, pur non presentando sintomi, è stata posta in isolamento precauzionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV Hondius

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