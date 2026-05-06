Un allarme legato all’Hantavirus si è diffuso in Argentina dopo che alcuni passeggeri di una nave da crociera sono risultati positivi al virus. La nave, che ha navigato nelle acque locali, ha portato all’evacuazione di alcuni viaggiatori verso le isole Canarie. Non sono stati ancora resi noti dettagli sugli individui coinvolti o sulle modalità di diffusione del virus tra i passeggeri.

? Cosa scoprirai Come si è diffuso il virus tra i passeggeri della MV Hondius?. Chi sono i passeggeri che verranno evacuati verso le Canarie?. Perché l'OMS ha dovuto coordinare l'evacuazione medica da Capo Verde?. Quali misure adotterà la Spagna per contenere il contagio a Tenerife?.? In Breve Argentina registra 101 casi di hantavirus tra luglio 2025 e giugno 2026.. Tasso di letalità del 31,7% con 32 decessi nel periodo epidemiologico attuale.. Tre sintomatici evacuati da Praia verso aeroporto per gestione emergenza in Capo Verde.. Pazienti critici trasferiti a Tenerife presso ospedali Nuestra Senora de la Candelaria e Huc.. Il governo argentino ha confermato 41 casi di hantavirus dall’inizio del 2026, segnando una diffusione del virus che supera la soglia epidemiologica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Hantavirus: l’epidemia in Argentina colpisce una nave da crociera

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